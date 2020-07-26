OWC Thunderbolt 3 mini Dock док-станция c поддержкой двух мониторов с 4К разрешением

Новая док-станция OWC Thunderbolt 3 mini Dock использует весь потенциал порта Thunderbolt 3 для ПК или MAC. Устройство поддерживает два монитора с разрешением 4K и обеспечивает зарядку для мобильных устройств. Алюминиевый корпус гарантирует надежность. Встроенное ПО OWC Dock Ejector позволяет в один клик отключить все подключенные устройства.

На док-станции есть два разъема HDMI, порт Gigabit Ethernet с поддержкой PXE Boot и Wake-on-LAN, порт USB 3.0, USB 2.0. OWC Thunderbolt 3 mini Dock поддерживает технологии улучшения звука LCPM, DTS и Dolby Digital. Стоимость док-станции составляет 119 долларов.
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