OWC Thunderbolt 3 mini Dock док-станция c поддержкой двух мониторов с 4К разрешением

Новая док-станция OWC Thunderbolt 3 mini Dock использует весь потенциал порта Thunderbolt 3 для ПК или MAC. Устройство поддерживает два монитора с разрешением 4K и обеспечивает зарядку для мобильных устройств. Алюминиевый корпус гарантирует надежность. Встроенное ПО OWC Dock Ejector позволяет в один клик отключить все подключенные устройства.

На док-станции есть два разъема HDMI, порт Gigabit Ethernet с поддержкой PXE Boot и Wake-on-LAN, порт USB 3.0, USB 2.0. OWC Thunderbolt 3 mini Dock поддерживает технологии улучшения звука LCPM, DTS и Dolby Digital. Стоимость док-станции составляет 119 долларов.