Объединение ESA и Nissan для создания внедорожной космической станции

На этой неделе Nissan анонсировал концепт-авто Navara Dark Sky, который предназначен для астрономов. Грузовик представляет собой усовершенствованную версию автомобиля Navara, он также оснащен прицепом на буксире, который оснащен мощным телескопом PlaneWave. Также он обладает рядом функций, которые защищают телескоп и помогают исследователям собирать и передавать данные.

Данная задумка очень интересна для астрономов, так как с мощным телескопическим оборудованием не легко передвигаться и приходится исследовать космос на одном месте. Но эти наблюдения нужно делать в очень темных и отдаленных местах, к которым нелегко добраться, особенно с мощным телескопом на буксире. Но концепция Dark Sky позволяет использовать этот удаленный телескоп при безопасном транспортировании даже при выезде с ровной дороги.