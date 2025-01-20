Объектив 7Artisans 18mm F/5.6 оценен в 90 долларов

Компания 7Artisans пополнила ассортимент компактных широкоугольных объективов моделью 7Artisans 18mm F/5.6, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E, Nikon Z и L-mount. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 18 мм, ручной фокусировкой, массой 146 граммов, оптической конструкцией из 7 линз в 5 группах, включая два элемента ED (с низкой дисперсией) и один асферический элемент, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см и металлическим корпусом в черной расцветке. Объектив уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 90 долларов.