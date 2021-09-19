Объектив 7Artisans 25mm F0.95 APS-C представлен официально

Сетевые источники сообщили о выходе объектива 7Artisans 25mm F0.95 APS-C, который предназначен для кропнутых беззеркальных камер с креплениями Sony E, Nikon Z, Fujifilm X, M43 и Canon M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 25 мм, ручной фокусировкой, максимальной диафрагмой f/0,95, оптической конструкцией из 11 элементов (производства Hoya) в 9 группах, в том числе 3 элементами со сверхнизкой дисперсией, минимальной дистанцией для фокусировки 25 см, бесступенчатой диафрагмой для плавной регулировки светового потока и полностью металлическим корпусом. Цена объектива пока не сообщается, зато анонсирован выпуск вариантов для байонетов L и Canon R.