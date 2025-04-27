Объектив 7Artisans 35mm F/1.4 AF оценили в $170

Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 35mm F/1.4 AF для APS-C камер с байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется эквивалентным фокусным расстоянием 52.5 мм, 9-ти лепестковой диафрагмой, системой автофокусировки на базе STM-привода с поддержкой слежения по глазам в режиме реального времени, оптической конструкцией из 8 линз в 5 группах, включая один элемент с экстранизкой дисперсией, массой 184 грамма, минимальным расстоянием для фокусировки 35 см, максимальным значением диафрагмы F/1.4, углом обзора в 43.5 градуса, резьбой для светофильтров 62 мм, интерфейсом USB-C для обновления прошивки, широким ребристым кольцом управления фокусировкой и комплектной блендой. Цена объектива составляет 170 долларов.