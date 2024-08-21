Объектив 7Artisans 35mm F/1.4 III оценен в 190 долларов

Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 35mm F/1.4 III, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетами Sony E, Nikon Z, L-mount и Canon RF. Новинка характеризуется металлическим корпусом массой 274 грамма, кольцами для управления фокусировкой и диафрагмой, многослойным напылением передней линзы для лучшей светопропускаемости, ручной фокусировкой, оптической конструкцией из 7 линз в 5 группах, включая элемент с высоким коэффициентом преломления и элемент с экстремально низкой дисперсией, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4 и минимальным F/16, углом обзора в 42 градуса, резьбой для светофильтров 52 мм, режимом управления диафрагмой с щелчками и без щелчков, а также черной и серебристой расцветками. Цена объектива составляет 190 долларов.