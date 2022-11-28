Объектив 7Artisans 35mm F/2 Mark II для Leica M оценен в $300

Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 35mm F/2 Mark II, которая предназначена для камер с байонетом Leica M. Новинка характеризуется оптической схемой из восьми элементов в семи группах, десятилепестковой диафрагмой с максимальным значением F2.0 и минимальным F22, ручной фокусировкой, расстоянием для фокусировки 70 см, массой 232 г, кольцом управлением диафрагмой с щелчками, углом обзора 65° и корпусом из металла. Объектив уже можно приобрести на официальном сайте 7Artisans по цене в 300 долларов.

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