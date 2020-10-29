Объектив 7Artisans 50mm f/1.05 будет стоить $490

В сети появилась информация о полнокадровом объективе 7Artisans 50mm f/1.05, который предназначен для беззеркалок с байонетом Sony E, Nikon Z, Canon R и Leica L. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 50 мм, углом поля зрения 43°, оптической схемой из 10 элементов в 7 группах, диафрагмой f/1,05-f/22, 13-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 57 см, диаметром фильтра 58 мм, диаметром 65 мм, длиной 100 мм и массой 606 г. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене в 490 долларов с учетом доставки. Начало поставок и розничных продаж ожидается в конце следующего месяца.