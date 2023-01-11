Объектив 7Artisans 7.5mm F/3.5 оценен в $160

Компания 7Artisans пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью 7Artisans 7.5mm F/3.5, которая предназначена для зеркальных камер с байонетом Canon EF-S. Новинка характеризуется углом поля зрения 205°, ручной фокусировкой, оптической конструкцией из 11-ти элементов в 8-ми группах, многослойным просветлением, 9-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/3.5 и минимальным F/22, минимальным расстоянием для фокусировки 29 см, металлическим корпусом, отсутствием резьбы для светофильтров, массой 657 граммов и размерами 87:91 мм. Объектив уже появился в продаже по цене в 160 долларов.