Объектив 7artisans 28mm F/5.6 оценен в $300

Компания 7artisans пополнила ассортимент дальномерных объективов моделью 7artisans 28mm F/5.6, которая предназначена для беззеркальных камер Leica с байонетным креплением M. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, металлическим корпусом, резьбой для светофильтра 35.5 мм, 8-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/5.6 и минимальным F/22, минимальной дистанцией для фокусировки 100 см, оптической схемой из 6 элементов в 4 группах, габаритами 53,6:43 мм и массой 130 граммов. Цена объектива составляет 300 долларов.

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