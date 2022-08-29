Объектив AstrHori 75mm F/4 оценен в $330

Китайская компания AstrHori пополнила ассортимент объективов моделью AstrHori 75mm F/4, которая предназначена для среднеформатных беззеркальных камер с креплением Fujifilm G. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 75 мм, оптической конструкцией из восьми элементов в шести группах, в том числе одной низкодисперсной линзой и двумя элементами из стекла с высоким показателем преломления, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/4 и минимальным F/16, минимальным расстоянием для фокусировки 82 см, максимальным увеличением 0.11 x, резьбой для светофильтров 67 мм, которые устанавливаются только на специальную бленду (не входит в комплект поставки), размерами 75:76 мм и массой 634 г. Цена объектива составляет 330 долларов, а бленды – 19 долларов.