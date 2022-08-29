Объектив AstrHori 75mm F/4 оценен в $330

Китайская компания AstrHori пополнила ассортимент объективов моделью AstrHori 75mm F/4, которая предназначена для среднеформатных беззеркальных камер с креплением Fujifilm G. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 75 мм, оптической конструкцией из восьми элементов в шести группах, в том числе одной низкодисперсной линзой и двумя элементами из стекла с высоким показателем преломления, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/4 и минимальным F/16, минимальным расстоянием для фокусировки 82 см, максимальным увеличением 0.11 x, резьбой для светофильтров 67 мм, которые устанавливаются только на специальную бленду (не входит в комплект поставки), размерами 75:76 мм и массой 634 г. Цена объектива составляет 330 долларов, а бленды – 19 долларов.

Представлен объектив Sony 15mm F/1.4 G…
Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью 15mm F/1.4 G, которая предназначена для беззеркаль…
Представлен кинообъектив Great Joy 35mm T2.9 1.8x…
Компания Great Joy пополнила ассортимент анаморфотных кинообъективов моделью Great Joy 35mm T2.9 1.8x, ко…
OmniVision представила новый датчик OVB0A для мобильных устр…
Компания OmniVision представила новый датчик OmniVision OVB0A для смартфонов следующего поколения. OVB0A …
Позолоченная Leica M10-P оценена в $50 тысяч …
Компания Leica совместно с Thai Beverage представила камеру M10-P, выпуск которой приурочен к коронации к…
Камеру Leica 0 Oscar Barnak продали на аукционе за 14,4 милл…
Компания Leica официально объявила, что на 40-м аукционе Leitz Camera Auction, состоявшемся 11 июня, каме…
Компания ZHIYUN представила профессиональный стабилизатор WE…
Бренд ZHIYUN представил профессиональный стабилизатор WEEBILL 3 для камер. …
Объектив AstrHori 75mm F/4 оценен в $330…
Китайская компания AstrHori пополнила ассортимент объективов моделью AstrHori 75mm F/4, которая предназна…
Объектив Meike 85mm F/1.8 STM для Sony оценен в $200…
Компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 85mm F/1.8 STM для полнокадровых беззеркаль…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor