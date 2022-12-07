Объектив AstrHori 85mm F/1.8 готов к выходу

Сетевые источники опубликовало фото и характеристики объектива AstrHori 85mm F/1.8, официальный релиз которого состоится в ближайшее время. Итак, перед нами портретный светосильный объектив, предназначенный для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется автоматической фокусировкой, оптической конструкцией из девяти элементов в восьми группах, полем зрения 28.4 градуса, диаметром для светофильтра 72 мм, минимальной дистанцией для фокусировки 79 см и многослойным покрытием MC. Ориентировочная цена объектива пока не раскрывается. Ранее сообщалось, что AstrHori готовит к выходу полнокадровый фишай-объектив AstrHori 12mm F/2.8 Fisheye для камер с байонетом Sony E, Leica L, Canon RF и Nikon Z.