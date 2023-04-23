Объектив Canon 100-300mm F/2.8 L IS USM оценен в $9500

Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых телезум-объективов моделью Canon RF 100-300mm F/2.8 L IS USM, цена которой составляет 9500 долларов. Новинка характеризуется 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8, оптической схемой из 23 элементов в 18 группах (в том числе 1 флюоритовая линза, 4 однонаправленных и одна асферическая линза), минимальным расстоянием для фокусировки 180 см, защитой от пыли, оптической стабилизацией с компенсацией до 5.5 ступеней экспозиции, двойным нано-ультразвуковым мотором автофокусировки, максимальным коэффициентом увеличения 1:6.25, просветлением Super Spectra Coating, диаметром для светофильтра 112 мм и массой 2630 г.

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