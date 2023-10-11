Объектив Canon RF 10-20mm F/4L IS STM оценен в $2300

Компания Canon пополнила ассортимент сверхширокоугольных зум-объективов моделью Canon RF 10-20mm F/4L IS STM, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Canon. Новинка характеризуется системой оптической стабилизации изображения (IS) с эффективностью в пять стопов экспозиции, оптической конструкцией с асферическими линзами, элементами Super UD и UD, а также с одной асферической UD-линзой, кольцами фокусировки, диафрагмы и зуммирования, покрытиями SWC, защитой от пыли и влаги, а также массой 570 граммов. Объектив появится в продаже 2 ноября по цене в 2300 долларов.

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