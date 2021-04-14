Объектив Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM оценен в $1400

Компания Canon пополнила ассортимент макрообъективов моделью RF 100mm F2.8L Macro IS USM Canon, которая предназначена для беззеркальных камер с креплением RF. Новинка характеризуется стабилизатором с эффективностью в пять ступеней экспозиции, автофокусировкой с двумя ультразвуковыми приводами, переключателем для ограничения диапазона, кольцом регулировки степени коррекции сферической аберрации, фокусным расстоянием 100 мм, диафрагмой f/2,8–f/32, оптической схемой из 17 элементов в 13 группах, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 0,26 м, максимальным увеличением 1,4х, резьбой для фильтра 67 мм, диаметром 82 мм, длиной 148 мм, массой 730 г, а также исполнением из магниевого сплава с защитой от пыли и влаги. Объектив появится в продаже в июле по цене в 1400 долларов.