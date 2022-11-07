Объектив Canon RF 135mm F/1.8L IS USM оценен в $2100

Компания Canon пополнила ассортимент телеобъективов моделью Canon RF 135mm F/1.8L IS USM, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом RF. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 17 элементов в 12 группах, в том числе тремя элементами со сверхнизкой дисперсией (UD), максимальным коэффициентом увеличения 1:3.8, минимальным расстоянием для фокусировки 70 см, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 82 мм, покрытием Canon Air Sphere Coating, мотором автофокусировки Canon Nano USM, стабилизацией с компенсацией до 5.5 ступеней (рейтинг CIPA), дополнительным кольцом управления, длиной 130 мм, диаметром 89 мм и массой 935 граммов. Цена объектива составляет 2100 долларов.