Объектив Canon RF 15-30mm F/4.5-6.3 IS STM оценен в $550

Компания Canon пополнила ассортимент широкоугольных зум-объективов моделью Canon RF 15-30mm F/4.5-6.3 IS STM, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Canon. Новинка характеризуется системой оптической стабилизации с эффективностью в 5.5 ступеней экспозиции и до 7 ступеней в связке с матричной стабилизацией (IBIS), массой 390 граммов, максимальным коэффициентом увеличения 0.52х, приводом STM для быстрого и тихого автофокуса, оптической схемой с асферическими и прецизионно отлитыми элементами и покрытиями, а также двумя кнопками на корпусе. Цена объектива составляет 550 долларов.

Выпущена интеллектуальная камера безопасности с искусственны…
Tenda анонсировала умную камеру с искусственным интеллектом CP3. Tenda CP3 оснащена функциями искусственн…
Представлен объектив Sony E 11mm F/1.8…
Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью E 11mm F/1.8, которая предназначена для беззеркаль…
Камера Nikon Z30 готова к выходу …
Сетевые источники раскрыли новые подробности о беззеркальной камере APS-C формата Nikon Z30, которая еще …
Представлена беззеркальная камера Canon EOS R10…
Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных фотокамер моделью EOS R10, которая оценена в 1100 долл…
Камера OM System OM-1 стала лидером продаж в Японии…
Японское издание Map Camera сообщает о том, что самой продаваемой камерой в марте в Японии стала модель O…
Позолоченная Leica M10-P оценена в $50 тысяч …
Компания Leica совместно с Thai Beverage представила камеру M10-P, выпуск которой приурочен к коронации к…
Камеру Fujifilm X-H2s показали на фото…
Сетевые инсайдеры поделились живыми фотографиями беззеркальной камеры Fujifilm X-H2s, которая еще не была…
Объектив Meyer Optik Görlitz Biotar 58mm F/1.5 II оценен в €…
Компания Meyer Optik Görlitz пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Biotar 58mm F/1.5 II, ко…
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor