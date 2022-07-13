Объектив Canon RF 15-30mm F/4.5-6.3 IS STM оценен в $550

Компания Canon пополнила ассортимент широкоугольных зум-объективов моделью Canon RF 15-30mm F/4.5-6.3 IS STM, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Canon. Новинка характеризуется системой оптической стабилизации с эффективностью в 5.5 ступеней экспозиции и до 7 ступеней в связке с матричной стабилизацией (IBIS), массой 390 граммов, максимальным коэффициентом увеличения 0.52х, приводом STM для быстрого и тихого автофокуса, оптической схемой с асферическими и прецизионно отлитыми элементами и покрытиями, а также двумя кнопками на корпусе. Цена объектива составляет 550 долларов.