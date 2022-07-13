Объектив Canon RF 15-30mm F/4.5-6.3 IS STM оценен в $600

Компания Canon пополнила ассортимент объективов моделью RF 24mm F/1.8 Macro IS STM, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Canon RF, но при этом полностью совместима с APS-C беззеркалками Canon.

Новинка характеризуется 9-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, оптической стабилизацией изображения (IS) с эффективностью в 5 ступеней экспозиции (CIPA) и до 6.5 ступеней в комбинации с матричной стабилизацией (IBIS), массой 270 граммов, минимальным расстоянием для фокусировки 14 см, коэффициентом увеличения 0.5х, бесшумной и быстрой автофокусировкой благодаря приводу STM, кольцом управления для регулировки ISO или диафрагмы, оптической конструкцией из 11 элементов в 9 группах и покрытием Super Spectre против ореолов и бликов. Цена объектива составляет 600 долларов.