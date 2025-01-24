Объектив Canon RF 16-28mm F/2.8 IS STM оценили в 1150 долларов

Компания Canon представила широкоугольный зум-объектив RF 16-28mm F/2.8 IS STM, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом RF. Новинка характеризуется поддержкой оптической стабилизации с эффективностью до 5.5 стопов экспозиции, корпусом массой 445 грамм и длиной 91 мм, широким и узким кольцами зуммирования, которые можно настроить на изменение диафрагмы или ISO, оптической конструкцией из 16 линз в 13 группах, в том числе с двумя асферическими и четырьмя UD-элементами, шаговым приводом автофокусировки (STM), минимальным расстоянием для фокусировки 28 мм, максимальным увеличением 0.26x, поддержкой коррекции эффекта «дыхания» фокусировки, защитой влаги и пыли, отсутствием комплектной бленды и резьбой для светофильтра 67 мм. Цена объектива составляет 1150 долларов.