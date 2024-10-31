Объектив Canon RF 24mm F/1.4L VCM оценен в 1500 долларов

Компания Canon представила широкоугольный полнокадровый объектив RF 24mm F/1.4L VCM, который, как утверждается, подойдет для работы с камерами EOS C80, EOS R5 Mark II и даже кинокамерой Canon EOS C400. Новинка характеризуется продвинутой автофокусировкой Canon Nano USM и VCM, кольцом для управления фокусировкой и диафрагмой, а отдельным настраиваемым кольцом, программируемой кнопкой, расстоянием для фокусировки 24 см, максимальным увеличением 0.17x, оптической конструкцией из 15 линз в 11 группах, в том числе двумя элементами UD и асферическим элементом, 11-ти лепестковой диафрагмой, покрытиями Canon ASC, Super SSC и SWC, фтористым покрытием, длиной 99.3 мм и массой 515 грамм. Объектив станет доступен для покупки в следующем месяце по цене в 1500 долларов.