Объектив Canon RF 70-200mm F/2.8L IS USM Z оценен в $3000

Компания Canon пополнила ассортимент гибридных телезум-объективов моделью RF 70-200mm F/2.8L IS USM Z, которая предназначена для профессиональной съемки видео. Новинка характеризуется внутренним зуммированием, поддержкой сервопривода для плавного управления, регулировкой диафрагмы без щелчков, системой автофокусировки Dual Pixel CMOS, оптической стабилизацией с эффективностью 5.5 стопов экспозиции, оптической конструкцией из 18 линз в 15 группах, включая Super UD, UD и асферические элементы, 11-лепестковой диафрагмой, массой 1100 грамм, размерами 199:88,5 мм, диаметром переднего фильтра 82 мм, минимальной дистанцией для фокусировки 49 см, двумя кнопками L.Fn, функциональным кольцом, покрытием Air Sphere и Super Spectra, а также фтористым покрытием. Цена объектива составляет 3000 долларов.