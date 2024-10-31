Объектив Canon RF 70-200mm F/2.8L IS USM Z оценен в $3000

Компания Canon пополнила ассортимент гибридных телезум-объективов моделью RF 70-200mm F/2.8L IS USM Z, которая предназначена для профессиональной съемки видео. Новинка характеризуется внутренним зуммированием, поддержкой сервопривода для плавного управления, регулировкой диафрагмы без щелчков, системой автофокусировки Dual Pixel CMOS, оптической стабилизацией с эффективностью 5.5 стопов экспозиции, оптической конструкцией из 18 линз в 15 группах, включая Super UD, UD и асферические элементы, 11-лепестковой диафрагмой, массой 1100 грамм, размерами 199:88,5 мм, диаметром переднего фильтра 82 мм, минимальной дистанцией для фокусировки 49 см, двумя кнопками L.Fn, функциональным кольцом, покрытием Air Sphere и Super Spectra, а также фтористым покрытием. Цена объектива составляет 3000 долларов.

Объектив Sony 85mm F/1.4 G-Master II оценен в $1800 …
Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью Sony FE 85mm F/1.4 G-Master II, которая предназнач…
Камеру Leica Q3 43 оценили в 6895 долларов …
Компания Leica пополнила ассортимент компактных полнокадровых камер моделью Leica Q3 43, которая отличает…
Компактный дрон DJI Neo обойдется в 200 евро …
Компания DJI пополнила ассортимент компактных дронов моделью Neo, которая может похвастаться массой всего…
Объектив Canon RF 50mm F/1.4 L VCM оценен в $1400…
Компания Canon пополнила ассортимент портретных объективов моделью RF 50mm F/1.4 L VCM, которая среди про…
Камеру GoPro Hero 13 Black оценили в 400 долларов …
Компания GoPro пополнила ассортимент экшн-камер моделями GoPro Hero и Hero 13 Black, которые оценены в 20…
Фотокамера Sony A7S IV засветилась в сети …
Компания Sony зарегистрировала новую камеру с кодовым обозначением WW751104, релиз которой состоится в се…
Объектив Canon RF 70-200mm F/2.8L IS USM Z оценен в $3000…
Компания Canon пополнила ассортимент гибридных телезум-объективов моделью RF 70-200mm F/2.8L IS USM Z, ко…
Объектив Viltrox 135mm F/1.8 появился в продаже …
В одном из немецких магазинов появился объектив Viltrox 135mm F/1.8 FE, который еще не был представлен оф…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor