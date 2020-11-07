Объектив Canon RF 70-200mm F/4 оценен в $600

Компания Canon представила полнокадровый теле-зум объектив RF 70-200mm F/4 L IS USM для беззеркальных камер с креплением RF. Новинка характеризуется быстрой и точной автофокусировкой с двумя независимыми моторами Nano USM, оптической схемой из 16 элементов в 11 группах, включая 4 UD-элемента, минимальной дистанцией для фокусировки 60 см, максимальным увеличением 0,28x, девятилепестковой диафрагмой, диаметром фильтра 77 мм, оптической стабилизацией IS с эффективностью в 7,5 ступеней в связке с матричной стабилизацией в камерах EOS R6 и EOS R5, 12-ти контактной системой связи с камерой, настраиваемым кольцом управления, габаритами 83,5 мм/3,28:119 мм и массой 695 граммов. Цена объектива составляет 1600 долларов.