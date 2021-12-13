Объектив Canon RF 70-200mm F/4L IS получил обновление

Напомним, что оцененный в 1600 долларов объектив характеризуется быстрой и точной автофокусировкой с двумя независимыми моторами Nano USM, оптической конструкцией из 16 элементов в 11 группах, в том числе 4 UD-элементами, минимальным расстоянием для фокусировки 60 см, максимальным увеличением 0,28x, девятилепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 77 мм, оптической стабилизацией IS с эффективностью в 7,5 ступеней в связке с матричной стабилизацией в камерах EOS R6 и EOS R5, 12-ти контактной системой связи с камерой, настраиваемым кольцом управления, размерами 83,5 мм/3,28:119 мм и массой 695 г.