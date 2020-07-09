Объектив Canon RF85mm F2 Macro IS STM оценен в $600

Компания Canon пополнила ассортимент объективов для полнокадровых беззеркальных камер моделью RF85mm F2 Macro IS STM, которая предназначена для портретной и макрофотографии. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 85 мм, системой стабилизации с эффективностью в пять ступеней экспозиции, углом поля зрения 28° 30', оптической схемой из 12 элемента в 11 группах, включая один UD-элемент, минимальным расстоянием для фокусировки 0,35 м, максимальным увеличением 0,5x, диаметром фильтра 67 мм, диаметром 78 мм, длиной 90,5 мм и массой 500 граммов. Canon RF85mm F2 Macro IS STM появится в продаже только в октябре по цене в 600 долларов.