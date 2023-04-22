Объектив Cosina Voigtländer Nokton 55mm F/1.2 SLIIs оценен в $600

Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtländer Nokton 55mm F/1.2 SLIIs, которая предназначена для полнокадровых зеркальных камер с байонетом Nikon F. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, электронными контактами для передачи данных EXIF, ретро-дизайном, 9-лепестковой диафрагмой с максимальной светосилой F/1.2, оптической конструкцией из 7 элементов в 6 группах, кольцами для управления фокусировкой и диафрагмой с углублениями для пальцев, а также полностью металлическим исполнением. Рекомендованная цена объектива в Японии составляет 80000 йен или около 600 долларов.