Объектив Dulens APO 85mm F/2 оценен в $735

Китайская компания Jakumei Optics дала старт продажам объектива Dulens APO 85mm F/2 для полнокадровых зеркальных камер с байонетом Canon EF и Nikon F-mount. Новинка характеризуется схемой из семи элементов в шести группах, включая два элемента со сверхнизкой дисперсией и один с высоким показателем преломления, диапазоном диафрагмы F/2-F/16, девятилепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 0,9 м, уровнем искажений уровень искажений 0,3%, установочным диаметром фильтра 55 мм, а также черной и серебристой расцветками. Цена Dulens APO 85mm F/2 равна внушительным 735 долларам.