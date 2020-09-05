Объектив Fujinon XF 50mm F/1.0 R WR оценен в 120 тысяч рублей

Компания Fujifilm пополнила ассортимент объективов для беззеркальных камер с креплением X-mount (формат APS-C) моделью XF 50mm F/1.0 R WR, которая может похвастаться диафрагмой F/1.0. Новинка характеризуется мощным приводом автофокуса, поддержкой автофокуса по лицам/глазам, вращением кольца на 120 градусов при ручной фокусировке, оптической схемой из 12 линз в девяти группах, включая одну асферическую линзу и две низкодисперсионные, поддержкой автофокусировки при уровне яркости –7EV, длиной 103,5 мм и массой 845 г. Новинка появится в российской продаже в конце этого месяца по цене в 120 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Fujinon XF 50mm F/1.0 R WR
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