Объектив Fujinon XF 50mm F/1.0 обойдется в $1500

Сетевые источники сообщают о том, что ожидаемый объектив Fujinon XF 50mm F/1.0, предназначенный для APS-C камер Fujifilm серии X, будет стоить 1500 долларов. Данная линза будет считаться самым светосильным объективом с автофокусом из тех, что производятся на данный момент. Напомним, что с 1989 по 2002 год выпускался полнокадровый автофокусный объектив Canon 50mm F/1.0. Что до Fujinon XF 50mm F/1.0, то ему прочат массу 1 кг, габариты крупнее, чем у XF56mm F/1.2, диаметр фильтров 77 мм и автофокусировку PDAF. Дабы продемонстрировать огромные размеры этого объектива, источники прикрепили весьма красноречивое сравнительное изображение.