Объектив Fujinon XF 50mm F/1.0 обойдется в $1500

Сетевые источники сообщают о том, что ожидаемый объектив Fujinon XF 50mm F/1.0, предназначенный для APS-C камер Fujifilm серии X, будет стоить 1500 долларов. Данная линза будет считаться самым светосильным объективом с автофокусом из тех, что производятся на данный момент. Напомним, что с 1989 по 2002 год выпускался полнокадровый автофокусный объектив Canon 50mm F/1.0. Что до Fujinon XF 50mm F/1.0, то ему прочат массу 1 кг, габариты крупнее, чем у XF56mm F/1.2, диаметр фильтров 77 мм и автофокусировку PDAF. Дабы продемонстрировать огромные размеры этого объектива, источники прикрепили весьма красноречивое сравнительное изображение.

Комментарии и отзывы Fujinon XF 50mm F/1.0
Обзоры:
Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806
Новости:
Обновление исправило ошибку в объективе Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD

Компания Tamron выпустила обновление ПО для своего чрезвычайного популярного объектива Tamron 17-28mm F/2...
Камеру Nikon Z5 показали на первых фото

В сети появились первые фотографии полнокадровой беззеркальной фотокамеры Nikon Z5, официальный релиз кот...
Фотокамера Leica SL2 может снимать в разрешении 187 Мп

Компания Leica объявила о выходе обновления ПО для своей полнокадровой беззеркальной камеры SL2. Главным ...
Обзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-SyncОбзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-Sync
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Лучшие минимойки. KARCHER K 7 CompactЛучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact
Xiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатойXiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатой
Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлениемОбзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением
Eurocom Tornado F7SE готов к работе...
Eurocom Tornado F7SE готов к работеДостаточно часто на просторах интернета обсуждают тот факт, что ноутбуки уступают в плане мощности стацио...
Philips выпустит два монитора серии Mome...
Philips выпустит два монитора серии MomePhilips готовит к выпуску два монитора серии Momentum. Две новинки 558M1RY и 278M1R появятся в этом месяц...
Компания Gelid представила шикарный корп...
Компания Gelid представила шикарный корпКорпус GELID Black Diamond выглядит шикарно, предлагает широкие возможности для кастомных сборок. Боковая...
Razer Huntsman Elite - самая продаваемая...
Razer Huntsman Elite - самая продаваемаяКлавиатура компании Razer Huntsman Elite заняла первую строчку в списке самых продаваемых клавиатур в США...
Обновленный ноутбук Acer Aspire 7 оценен...
Обновленный ноутбук Acer Aspire 7 оцененКомпания Acer дала старт российским продажам обновленного ноутбука Aspire 7, рекомендованная цена которог...
Sony PlayStation 5 представят 11 июня...
Sony PlayStation 5 представят 11 июняПервоначально демонстрация Sony PlayStation 5 должна была состоятся на прошлой неделе, но из-за продолжаю...
MSI представила линейку материнских плат...
MSI представила линейку материнских платКомпания MSI представила модельный ряд материнских плат нового чипсета AMD B550. Платы являются более дос...
Huawei Honor 30 продается просто шикарно...
Huawei Honor 30 продается просто шикарноКомпания Huawei должна переживать не лучшие свои времена, так как санкции со стороны США запретили компан...
Zadak анонсировала SSD M.2 накопитель с ...
Zadak анонсировала SSD M.2 накопитель с Zadak анонсировала новый SSD-накопитель с RGB подсветкой Spark RGB. Spark RGB SSD - это первое решение ко...
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL сняли с пр...
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL сняли с прКомпания Google объявила о том, что она прекращает производство смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL....
Преимущества профессионалов в ритуальной...
Преимущества профессионалов в ритуальнойНевозможно передать горе людей, потерявших родного человека. В этот момент все окружающее теряет значе...
Стартовали продажи недорогого смартфона ...
Стартовали продажи недорогого смартфона Сегодня в продажу в Китае поступил бюджетный китайский смартфон Oukitel C18 Pro. Новинка характеризуется ...
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Обзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудованияОбзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудования
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor