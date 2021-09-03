Объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR оценен в 80 тысяч рублей

Компания Fujifilm представила объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR, предназначенный для беззеркальных камер формата APS-C серии Х. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 23 мм, максимальной диафрагмой f/1,4, минимальной диафрагмой f/16, оптической конструкцией из 15 элементов в 10 группах, в том числе 2 асферическими и 3 элементами ED, минимальной дистанцией для фокусировки 19 см, максимальным увеличением 0,2х, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 58 мм, диаметром 67 мм, длиной 78 мм, массой 375 граммов, а также защитой от пыли и брызг. Цена объектива составляет 80 тысяч рублей.