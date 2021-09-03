Объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR оценен в 80 тысяч рублей

Компания Fujifilm представила объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR, предназначенный для беззеркальных камер формата APS-C серии Х. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 23 мм, максимальной диафрагмой f/1,4, минимальной диафрагмой f/16, оптической конструкцией из 15 элементов в 10 группах, в том числе 2 асферическими и 3 элементами ED, минимальной дистанцией для фокусировки 19 см, максимальным увеличением 0,2х, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 58 мм, диаметром 67 мм, длиной 78 мм, массой 375 граммов, а также защитой от пыли и брызг. Цена объектива составляет 80 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR
Дрон DJI Mini SE оценен в 325 долларов...
Дрон DJI Mini SE оценен в 325 долларовКомпания DJI официально пополнила ассортимент дронов моделью Mini SE, которая оценена всего в 325 долларо...
Объектив 7Artisans 50mm F/0.95 представлен официально...
Объектив 7Artisans 50mm F/0.95 представлен официальноКомпания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 50mm F/0.95 для беззеркальных камер...
Первые примеры фото с объектива Panasonic Lumix 50mm F/1.8...
Первые примеры фото с объектива Panasonic Lumix 50mm F/1.8В сети появились первые фотографии, сделанные на представленный несколько дней назад объектив Panasonic L...
Макрообъектив Pergear 60mm f/2.8 оценен в $230...
Макрообъектив Pergear 60mm f/2.8 оценен в $230Компания Pergear пополнила ассортимент макрообъективов моделью 60mm f/2.8 для беззеркальных APS-C камер с...
Представлен среднеформатный объектив Fujinon GF 35-70mm F4.5...
Представлен среднеформатный объектив Fujinon GF 35-70mm F4.5Сегодня компания Fujifilm представила не только новую среднеформатную беззеркальную камеру GFX50s II, но ...
Объектив Nikkor Z 28mm f/2.8 (SE) оценен в $300...
Объектив Nikkor Z 28mm f/2.8 (SE) оценен в $300Компания Nikon представила сегодня не только ретро-камеру Nikon Z fc, но и объектив Nikkor Z 28mm f/2.8 (...
В сеть утекли новые подробности о камере Canon EOS R3...
В сеть утекли новые подробности о камере Canon EOS R3В сеть утекли новые подробности об ожидаемой полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R3, разработка ...
Объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR оценен в 80 тысяч рублей...
Объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR оценен в 80 тысяч рублейКомпания Fujifilm представила объектив Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR, предназначенный для беззеркальных каме...
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor