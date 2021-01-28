Объектив Fujinon XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR оценён в $800

Компания Fujifilm представила телеобъектив Fujinon XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR, который предназначен для беззеркальных APS-С камер Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 70-300 мм (107-457 мм в 35-мм эквиваленте), 9-лепестковой максимальной диафрагмой f/4,0-5,6 и минимальной f/22, оптической схемой из 17 элементов в 12 группах, в том числе одним асферическим и 2 ED-элементами, минимальным расстоянием для фокусировки 0,83 м, максимальным увеличением 0,33х, диаметром фильтра 67 мм, диаметром 75 мм, длиной 133 мм, массой 580 г, оптической стабилизацией, линейным приводом автофокуса, совместимостью с телеконвертерами Fujinon XF1.4x TC WR и Fujinon XF2.0x TC WR. Объектив появится в продаже в марте по цене в 800 долларов.