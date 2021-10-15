Объектив HD Pentax-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR оценен в $1500

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент объективов моделью HD Pentax-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR, которая предназначена для зеркальных фотокамер с креплением Pentax K. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 21 мм (32 мм в 35-мм эквиваленте), диапазоном диафрагмы f/2,4–f/22, углом поля зрения 92°, оптической конструкцией из 11 элементов в 8 группах, 8-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 0,18 м, максимальным увеличением 0,26х, резьбой для светофильтра 67 мм, диаметром 74 мм, длиной 89 мм, массой 416 граммов и защитой от атмосферных воздействий. Объектив появится в европейской продаже в следующем месяце по цене в 1500 евро.

Комментарии и отзывы HD Pentax-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR
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