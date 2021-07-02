Объектив HD Pentax DA 16-50mm F/2.8 выпустят в августе

Компания Ricoh Imaging объявила о том, что объектив HD Pentax DA 16-50mm F2.8 выйдет в августе этого года. Перед нами светосильный зум-объектив для цифровых зеркальных камер Pentax формата APS-C. Предварительный анонс объектива состоялся еще в прошлом году. Новинка характеризуется байонетом KAF4, диафрагмой 1:2.8, фокусным расстоянием 16-50 мм (24.5- 76.5 мм в 35-мм эквиваленте), минимальным расстоянием для фокусировки 40 см, мотором фокусировки Pulse motor (PLM), защитой от пыли, влаги и низких температур. Оптическая конструкция и цена объектива пока не раскрываются.