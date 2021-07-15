Объектив HD Pentax-DA*16-50mmF2.8ED PLM AW оценен в $1400

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент объективов моделью HD Pentax-DA*16-50mmF2.8ED PLM AW, которая предназначена для зеркальных камер формата APS-C с байонетом KAF4.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 16-50 мм (24,5-76,5 мм в 35-мм эквиваленте), диафрагмой f/2,8-f/22, оптической конструкцией из 16 элементов в 10 группах, в том числе одним ED-элементом, одним с аномальным преломлением и двумя асферическими элементами ED, углом поля зрения 83,0°–31,5°, минимальной дистанцией для фокусировки 0,3 м, максимальным увеличением 0,24x, 9-лепестковой диафрагмой, импульсным приводом автофокусировки, защитой от пыли и брызг, резьбой для фильтра 77 мм, диаметром 84 мм, длиной 117 мм и массой 712 граммов. Объектив станет доступен для покупки со следующего месяца по цене в 1400 долларов.

Комментарии и отзывы HD Pentax-DA*16-50mmF2.8ED PLM AW
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