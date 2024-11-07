Объектив Hasselblad XCD 75mm F/3.4 P оценен в $2230

Компания Hasselblad пополнила ассортимент объективов моделью XCD 75mm F/3.4 P, которая предназначена для одноименных камер среднего формата. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 59 мм (в полнокадровом эквиваленте), максимальным значением диафрагмы F/3.4 (глубина резкости на уровне F/2.8 на полном кадре), массой 398 грамм, оптической конструкцией из 10 линз в 10 группах, включая один асферический и три ED-элемента, длиной 70 мм, металлическим корпусом, линейным шаговым двигателем для быстрой и точной автофокусировки, а также лепестковым затвором с выдержкой до 1/2000 секунды с полной синхронизацией вспышки на всех выдержках. Цена объектива составляет 2230 долларов.