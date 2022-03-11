Объектив Irix 21mm f/1.4 оценен в $890

Компания Irix пополнила ассортимент мануальных полнокадровых объективов моделью Irix 21mm f/1.4, которая предназначена для зеркальных камер с байонетом Canon EF, Nikon F и Pentax K.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 21 мм, углом поля зрения 79,4°, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением f/4 и минимальным f/16, оптической конструкцией из пятнадцати элементов в одиннадцати группах, в том числе четырьмя элементами со сверхнизкой дисперсией, четырьмя элементами с высоким коэффициентом преломления и двумя асферическими элементами, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, длиной 99-103 мм в зависимости от версии, диаметром 95 мм, массой 816-830 граммов, функцией электронного управления диафрагмой, передачей данных EXIF, поддержкой подтверждения фокусировки для совместимых камер и функцией блокировки кольца фокусировки. Цена объектива составляет 890 долларов.
Комментарии и отзывы Irix 21mm f/1.4
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