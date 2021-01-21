Объектив Irix 45mm F/1.4 Dragonfly оценен в €845

Компания Irix пополнила ассортимент объективов моделью 45mm f/1.4 Dragonfly, которая предназначена для среднеформатных камер Fujifilm GFX. Новинка характеризуется защитой от пыли и влаги, корпусом из магниевого сплава, девятилепестковой диафрагмой, ручной фокусировкой, конструкцией из 11 элементов в 9 группах, в том числе одним ASP-элементом, полем зрения по диагонали 62,64°, углом поворота кольца фокусировки 140º, минимальной дистанцией для фокусировки 44 см, диапазоном диафрагмы F1.4– F22, диаметром для светофильтров 77 мм, длиной 87 мм, шириной 144 мм, массой 1120 г, блендой ILH-45 и защитой от блокировка фокуса. Объектив появится в продаже в ближайшее время по цене в 845 евро.