Объектив KamLan 32mm F/1.1 оценен в $300

Компания Machang Optical пополнила ассортимент мануальных объективов моделью KamLan KL 32mm F/1.1, которая предназначена для APS-С камер с байонетами Sony E-mount, Fujifilm X-mount, Canon EF-M и камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 32mm F/1.1 для APS-C (50 мм в 35-мм эквиваленте), ручной фокусировкой, бесступенчатым кольцом диафрагмы, конструкцией из 9 элементов в 7 группах, включая 5 элементов из высокопреломляющего стекла, 11-лепестковой диафрагмой с скругленными лепестками, минимальной дистанцией для фокусировки 40 см, размерами 92:70 мм, массой 601 грамм и диаметром для светофильтра 62 мм. Цена объектива составляет 32 000 иен или около 300 долларов. Ниже можно увидеть пару примером фотографий, сделанных KamLan 32mm F/1.1.