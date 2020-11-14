Объектив Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO вышел в варианте Pentax K

Компания Venus Optics представила новую версию полнокадрового макрообъектива Laowa 100mm F2.8 Ultra Macro APO, которая предназначена для камер с креплением Pentax K. Ранее данный объектив, представленный еще в 2018 году, был доступен для камер с байонетом Canon EF, Nikon F, Sony FE, Canon RF и Nikon Z. Новинка характеризуется увеличением до x2, схемой из 12 элементов в 10 группах, семилепестковой диафрагмой, диапазоном диафрагмы f/2,8-f/22 и кольцом управления диафрагмой. При этом, версия с креплением Canon EF отличается вращением кольца без щелчков и тринадцатью лепестками диафрагмы. Цена версии Pentax K составляет 449 долларов.