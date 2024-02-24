Объектив Laowa 10mm F/2.8 Zero-D получил автофокус

Компания Venus Optics пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Laowa 10mm F/2.8 Zero-D, которая предназначена для камер с байонетами Sony E и Nikon Z. Новинка массой 420 граммов, углом обзора 130°, почти полным отсутствием искажений по краям, минимальным расстоянием для фокусировки 120 мм, резьбой для светофильтра 77мм, системой автофокусировки, кольцами для управления фокусировки и диафрагмы, оптической схемой из 15 линз в 9 группах, включая 2 асферических элемента и 3 ED-элемента, а также 5-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8. Объектив появится в розничной продаже в следующем месяце по цене в 800 долларов. Также предлагаем оценить официальные снимки, сделанные на Laowa 10mm F/2.8 Zero-D.