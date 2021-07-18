Объектив Laowa 14mm F4 Zero-D оценен в $500

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa 14mm F4 Zero-D, которая предназначена для полнокадровых зеркальных камер Canon и Nikon. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 13 элементов, в том числе двух элементов со сверхнизкой дисперсией и двух асферических линз, почти нулевой дисторсией, массой 320 г и 360 г в зависимости от версии, системой регулировки шкалы фокусировки, процессором для электронного управления диафрагмой (Canon) и приводом диафрагмы (Nikon), минимальной дистанцией для фокусировки 14,5 см, 5-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтров 67 мм, диаметром 72,5 мм, длиной 73 и 75 мм. Цена обеих версией составляет 500 долларов.