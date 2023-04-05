Объектив Laowa 15mm F/2 Zero-D оценен в $650

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa 15mm F/2 Zero-D, которая предназначена для камер с байонетом Leica M. Новинка характеризуется ручным управлением фокусом, дальномерной муфтой, 5-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2, минимальной дистанцией для фокусировки 0,15 м, максимальным коэффициентом увеличения 1:4, электронными контактами с передачей данных EXIF, а также поддержкой автофокусировки при использовании автофокусного адаптера Leica M – Sony E и Leica M – Nikon Z, но не на камерах Leica M. Объектив уже доступен для покупки по цене в 650 долларов.