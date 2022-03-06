Объектив Laowa 17mm T1.9 MFT Cine оценен в $400

Компания Venus Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Laowa 17mm T1.9 MFT Cine, которая предназначена для беззеркальных фотокамер системы Micro 4/3. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 17 мм (34 мм в 35-мм эквиваленте), углом обзора 65°, оптической конструкцией из 9 элементов в 7 группах, максимальным светопропусканием T1.9 и минимальным T22, 7-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 15 см, резьбой для светофильтра 49 мм, размерами 56:53 мм и массой 175 граммов. Цена объектива составляет 400 долларов.