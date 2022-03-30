Объектив Laowa 20mm F/4 Zero-D Shift оценен в $1100

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов с системой сдвига моделью Laowa 20mm F/4 Zero-D Shift, который предназначен для беззеркальных камер с креплениями L, Sony E, Canon EF и RF, Nikon F и Z, Pentax K и Fujifilm G. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 20 мм, углом поля зрения 94,4°, 14-лепестковой диафрагмой с максимальным значением f/4 и минимальным f/22, сдвигом ±11 мм на полнокадровых камерах, оптической конструкцией из 16 элементов в 11 группах, в том числе 2 асферическими элементами и 3 элементами ED, минимальной дистанцией для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 0,17x, резьбой для светофильтра 82 мм, диаметром 95 мм, длиной 91 мм и массой 747 граммов. Цена объектива составляет 1100 долларов.