Объектив Laowa 24mm F/14 2X Macro Probe для Sony E оценен в $1700

Компания Venus Optics пополнила ассортимент макрообъективов моделью Laowa 24mm F/14 2X Macro Cine, предназначенной для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется вытянутой формой, фокусным расстоянием 24 мм, максимальной диафрагмой F/14, минимальной диафрагмой F/40, 85-градусным углом обзора, оптической схемой из 27 элементов в 19 группах, 7-лепестковой диафрагмой, максимальным и минимальным расстоянием для фокусировки 470 и 20мм, максимальным увеличение 2:1, размерами 38:408мм и массой 474 г. Также отметим зубчатые кольца фокусировки и управления диафрагмой для удобной видеосъемки и кольцевую LED-подсветку. Цена объектива составляет 1700 долларов.

Комментарии и отзывы Laowa 24mm F/14 2X Macro Probe
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