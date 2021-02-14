Объектив Laowa 24mm F/14 2X Macro Probe получит вариант с байонетом L

Компания Venus Optics объявила о том, что сразу четыре объектива Laowa получат в марте версии с байонетом L. Речь идет о моделях с ручным фокусом Laowa 4mm F2.8 Fisheye, 9mm F2.8 Zero-D, 24mm F14 2x Macro Probe и 25mm F2.8 2.5–5x Ultra Macro.

Одна из последних моделей – Laowa 24mm F/14 2X Macro Cine, предназначенная для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется вытянутой формой, фокусным расстоянием 24 мм, максимальной диафрагмой F/14, минимальной диафрагмой F/40, 85-градусным углом обзора, оптической схемой из 27 элементов в 19 группах, 7-лепестковой диафрагмой, максимальным и минимальным расстоянием для фокусировки 470 и 20мм, максимальным увеличение 2:1, размерами 38:408мм и массой 474 г. Также отметим зубчатые кольца фокусировки и управления диафрагмой для удобной видеосъемки и кольцевую LED-подсветку. Цена объектива составляет 1700 долларов.
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