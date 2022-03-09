Объектив Laowa 7,5mm T2.9 Zero-D Cine оценен в $600

Компания Venus Optics пополнила ассортимент ортоскопических (с исправленной дисторсией) объективов моделью Laowa 7,5mm T2.9 Zero-D Cine, которая, как утверждает производитель, идеально подходит для съемки в формате Super35. Новинка предназначена для беззеркальных камер с креплениями Canon RF, Fujifilm X, Nikon Z и Sony E.

Новинка также характеризуется ручной фокусировкой, оптической конструкцией из шестнадцати элементов в десяти группах, в том числе двумя элементами со сверхнизкой дисперсией (ED) и двумя асферическими элементами, углом поля зрения 123°, семилепестковой диафрагмой со светопропускаемостью от T2,9 до T22, минимальным расстоянием для фокусировки 0,25 м, максимальным увеличением 0,05x, резьбой для светофильтров 77 мм, диаметром 80 мм, длиной 80,7 мм и массой 610 граммов. Цена новинки составляет 700 долларов.