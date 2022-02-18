Объектив Laowa 85mm F/5.6 2X Ultra Macro APO L-mount оценен в $450

Китайская компания Venus Optics пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Laowa 85mm F/5.6 2x Ultra Macro APO, предназначенной для полнокадровых камер Sigma, Leica и Panasonic с креплением L-mount. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 85 мм, 7-лепестковой диафрагмой от f/5.6 до f/22, углом обзора 28.55°, оптической схемой из 13 элементов в 9 группах, включая 3 элемента со сверхнизкой дисперсией, минимальной дистанцией для фокусировки 16.3 см, максимальным увеличением 2x, диаметром для светофильтра 46 мм, габаритами 63:84,51 мм и массой 289 граммов. Цена объектива составляет 450 долларов.