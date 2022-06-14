Объектив Laowa 90mm F/2.8 2X Ultra Macro APO оценен в $450

Компания Venus Optics пополнила ассортимент макрообъективов моделью Laowa 90mm F/2.8 2X Ultra Macro APO, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных фотокамер. Новинка характеризуется 2-кратным увеличением, апохроматическим дизайном, внутренней фокусировкой (автофокуса нет), минимальной дистанцией для фокусировки 20.5 см, оптической конструкций, которая включает три элемента со сверхнизкой дисперсией, массой 619 граммов, габаритами 74:120 мм, 13-ти лепестковой диафрагмой, которая выдает боке круглой формы. Цена Laowa 90mm F/2.8 2X Ultra Macro APO составляет 500 долларов вне зависимости от варианта крепления.