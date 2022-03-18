Объектив Laowa Argus 25mm f/0.95 MFT APO оценен в $400

Компания Venus Optics пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Laowa Argus 25mm f/0.95 MFT APO, которая предназначена для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 25 мм (50 мм в 35-эквиваленте), 9-лепестковой диафрагмой от f/0,95 до f/16, углом поля зрения 46,7°, оптической конструкцией из 14 элементов в 8 группах, в том числе асферическим элементом, элементом ED и тремя элементами UHR, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 0,17х, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 71 мм, длиной 86 мм и массой 570 граммов. Цена объектива составляет 400 долларов.

Комментарии и отзывы Laowa Argus 25mm f/0.95 MFT APO
Фотокамера OM System OM-1 оценена в $2200 …
Фотокамера OM System OM-1 оценена в $2200 Компания OM Digital Solutions пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds моделью…
Объектив Trioplan 100mm F/2.8 II оценен в 1000$…
Объектив Trioplan 100mm F/2.8 II оценен в 1000$Компания Meyer Optik Görlitz пополнила ассортимент объективов моделью Trioplan 100mm F/2.8 II, предназнач…
Объектив TTArtisan 23mm F1.4 выпустили для крепления Leica L…
Объектив TTArtisan 23mm F1.4 выпустили для крепления Leica LКомпания TTArtisan представила APS-С объектив 23mm F1.4 в версии для камер с байонетом Leica L. Ранее объ…
Объектив Laowa 7,5mm T2.9 Zero-D Cine оценен в $600…
Объектив Laowa 7,5mm T2.9 Zero-D Cine оценен в $600Компания Venus Optics пополнила ассортимент ортоскопических (с исправленной дисторсией) объективов модель…
Создавайте 3D-видео с помощью 3D-камеры QooCam EGO…
Создавайте 3D-видео с помощью 3D-камеры QooCam EGOQooCam EGO — это уникальная карманная 3D-камера, способная мгновенно создавать 3D-видео, которое можно пр…
Фотокамера Canon M50 Mark III выйдет в конце года…
Фотокамера Canon M50 Mark III выйдет в конце годаСетевые источники сообщают о том, что беззеркальная камера Canon EOS M50 Mark III будет официально предст…
Объектив Sigma 20mm F2 DG DN | Contemporary представлен офиц…
Объектив Sigma 20mm F2 DG DN | Contemporary представлен офицКомпания Sigma пополнила ассортимент широкоугольных объективов моделью Sigma 20mm F2 DG DN | Contemporary…
Объективы Leica DG и Lumix G получили улучшение автофокуса…
Объективы Leica DG и Lumix G получили улучшение автофокусаОбъективы Leica DG и Lumix G теперь будут лучше фокусироваться при работе с камерой Panasonic Lumix GH6. …
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor