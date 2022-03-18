Объектив Laowa Argus 25mm f/0.95 MFT APO оценен в $400

Компания Venus Optics пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Laowa Argus 25mm f/0.95 MFT APO, которая предназначена для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 25 мм (50 мм в 35-эквиваленте), 9-лепестковой диафрагмой от f/0,95 до f/16, углом поля зрения 46,7°, оптической конструкцией из 14 элементов в 8 группах, в том числе асферическим элементом, элементом ED и тремя элементами UHR, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 0,17х, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 71 мм, длиной 86 мм и массой 570 граммов. Цена объектива составляет 400 долларов.