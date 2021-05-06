Объектив Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO оценен в $500

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO, которая предназначена для камер формата APS-C. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 33 мм, углом поля зрения 46,2°, конструкцией из 14 элементов в 9 группах, в том числе одним асферическим элементом, одним элементом со сверхнизкой дисперсией и тремя элементами с высоким показателем преломления, 9-лепестковой диафрагмой f/0,95-f/16, минимальной дистанцией для фокусировки 35 см, размером фильтра 62 мм, диаметром 71,5 мм, длиной 83 мм и массой 590 г. Цена объектива составляет 500 долларов. Варианты с байонетами Fuji X и Sony E уже доступны для заказа, а версии на Nikon Z и Canon RF выйдут в середине месяца.