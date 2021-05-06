Объектив Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO оценен в $500

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO, которая предназначена для камер формата APS-C. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 33 мм, углом поля зрения 46,2°, конструкцией из 14 элементов в 9 группах, в том числе одним асферическим элементом, одним элементом со сверхнизкой дисперсией и тремя элементами с высоким показателем преломления, 9-лепестковой диафрагмой f/0,95-f/16, минимальной дистанцией для фокусировки 35 см, размером фильтра 62 мм, диаметром 71,5 мм, длиной 83 мм и массой 590 г. Цена объектива составляет 500 долларов. Варианты с байонетами Fuji X и Sony E уже доступны для заказа, а версии на Nikon Z и Canon RF выйдут в середине месяца.

Комментарии и отзывы Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO
Новости:
Объектив Sigma 35mm F1.4 DG DN Art оценен в $900

Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 35mm F1.4 DG DN Art, котора...
Камера Fujifilm Instax Mini 40 выпущена

Японский производитель камер Fujifilm представила мгновенную камеру Instax Mini вместе с Instax Mini Cont...
Creative представила камеру Live! Cam Sync 1080p V2

Сегодня компания Creative официально представила веб-камеру Live! Cam Sync 1080p V2, которая стоит относи...
Объектив Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM оценен в $1400

Компания Canon пополнила ассортимент макрообъективов моделью RF 100mm F2.8L Macro IS USM Canon, которая п...
Объектив Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO оценен в $500

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO, которая пр...
AMD EPYC Genoa (Zen 4) предлагает еще бо...
AMD EPYC Genoa (Zen 4) предлагает еще боСтали известны особенности новой серии процессоров от AMD EPYC Genoa (Zen 4). Они будут построены на 5 нм...
OnePlus Watch поддерживает более 110 реж...
OnePlus Watch поддерживает более 110 режКомпания OnePlus официально представит SmartWatch 23 марта 2021 года. До официального анонса, основатель ...
За два месяца Samsung продала более 1000...
За два месяца Samsung продала более 1000Samsung впервые представила Neo QLED TV 4K / 8K на выставке CES 2021. Smart TV поступил в продажу в марте...
Обзор Partisans 1941. Лучшая тактическая...
Обзор Partisans 1941. Лучшая тактическаяСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию совершенно новую тактическую стратегию в реальном времен...
Oppo выпустила беспроводное зарядное уст...
Oppo выпустила беспроводное зарядное устOppo объявила о выпуске беспроводного зарядного устройства AirVOOC мощностью 45 Вт. Интересно то, что у к...
Представлен смартфон Huawei Nova 8 Pro 4...
Представлен смартфон Huawei Nova 8 Pro 4Компания Huawei представила смартфон Huawei Nova 8 Pro 4G, который отличается от выпущенного в конце прош...
Стала известна цена на Samsung Galaxy Xc...
Стала известна цена на Samsung Galaxy XcПрофильное издание SamMobile раскрыло дизайн защищенного смартфона Samsung Galaxy Xcover 5, впервые показ...
Gigabyte анонсировала видеокарту CMP 30H...
Gigabyte анонсировала видеокарту CMP 30HGigabyte CMP 30HX представляет собой карту для майнинга начального уровня. Видеокарта имеет хешрейт по до...
Realme 8 Pro засветился на AliExpress...
Realme 8 Pro засветился на AliExpress В официальном нидерландском магазине Realme на площадке AliExpress появилась страница смартфона Realme ...
Samsung Galaxy F52 5G замечен в Console ...
Samsung Galaxy F52 5G замечен в Console Грядущий смартфон Galaxy F52 5G компаний Samsung появился в базе данных Google Play Console. В списке Con...
Sony представила два новых устройства Xp...
Sony представила два новых устройства XpСмартфоны Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III имеют много общего, но в целом модели получили много улучшений...
Redmi Note 10 готовится к анонсу...
Redmi Note 10 готовится к анонсуRedmi уже подтвердила, что новая серия смартфонов Note 10 дебютирует в Индии 4 марта. Хотя до запуска ост...
Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники
Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от водыОбзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от воды
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караокеОбзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
Обзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor